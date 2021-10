Pioli a Sky: "Ibrahimovic è un plus per noi. Dovremo essere lucidi e compatti in campo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Porto-Milan, Stefano Pioli ha parlato del match tra rossoneri e portoghesi. Queste le domande e le risposte:

Su Ibrahimovic.

"Zlatan è un plus per noi, ci dà fisicità, carattere, tecnica, motivazione e esperienza. Il suo ritorno è molto importante e speriamo continui a crescere nella condizione per darci un aiuto significativo"

Sulla partita.

"Abbiamo le caratteristiche giuste per essere una squadra equilibrata. Dovremo essere compatti e lucidi perchè è un avversario che sa ripartire con efficacia, velocità e qualità. Dobbiamo essere equilibrati e puliti dal punto di vista tecnico"