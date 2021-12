Pioli: "Abbiamo preparato bene la partita. Dovremo essere bravi a superare il loro pressing"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Stefano Pioli ha parlato dela gara di domani. Queste le sue parole: ""All'andata abbiamo subito molto la loro pressione, per poca personalità e poco movimento, soprattutto nella prima mezz'ora. Sarà un aspetto fondamentale: loro ci aggrediranno con grande intensità, ma ora abbiamo conoscenze tali da poter superare la loro prima pressione. Se saremo bravi a farlo, credo che si potranno aprire degli spazi in cui potremo mettere in evidenza le nostre qualità. Ne abbiamo giocate tante di partite decisive e sono sicuro ne giocheremo altre, però è vero che è molto importante. L'abbiamo studiata nel minimo dettaglio, conosciamo i nostri avversari. L'abbiamo preparata bene".