Pioli: "Bastano pochi innesti mirati. Leao? Con il suo potenziale dovrà dare per forza risultati superiori"

Ai microfoni di Repubblica, Stefano Pioli ha parlato così di alcuni suoi giocatori: "Hernandez era al primo anno in Italia: si ritroverà il bagaglio che ha ampliato. Bennacer giocava per la prima volta in un grande club e Leao, col suo potenziale, dovrà dare per forza risultati superiori. E poi ci sono Rebic, Çalhanoglu, Romagnoli, Kjaer. Bastano pochi innesti mirati".