Pioli e gli infortunati: "Bennacer non ha avuto una ricaduta ma ha bisogno di lavoro individuale. Kessie sta bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa. Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Bennacer e Kessie Queste le sue parole: "Bennacer non ha avuto una ricaduta ma non ha la stessa elasticità e forza. Ha bisogno di un lavoro individuale. Questa settimana non lavorerà con la squadra. Kessie sta bene vedremo le scelte che farò domani ".