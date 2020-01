Pioli: "Europa? In questo momento non dobbiamo porci traguardi"

Il Milan comincia il 2020 da un triste undicesimo posto in classifica. La distanza dalle posizioni che contano è notevole, ma nel calcio tutto è possibile. Tuttavia, vista la situazione, è difficile parlare di obiettivo Europa: "In questo momento non dobbiamo porci traguardi - ha dichiarato Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport -. L’obiettivo è vincere la prossima partita, riprendere bene dopo la sosta. Abbiamo un calendario difficile ma siamo il Milan. Non dobbiamo dimenticarcelo".