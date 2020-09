Pioli: "I 4 centrocampisti a disposizione possono ruotare. Krunic è un jolly"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo Glimt, Stefano Pioli ha parlato delle rotazioni a centrocampo. Queste le sue parole: "I 4 centrocampisti che ho possono giocare insieme e ruotare tranquillamente, nel nostro modo di giocare ho bisogno di giocatori intelligenti, che sanno costruire bene e difendere altrettanto, per me Krunic è un jolly perchè lo posso usare in posizioni più avanzate".