Pioli: "Ibra decisivo, ci ha migliorato in tutto. Kjaer? Altro acquisto importante a gennaio"

Oggi in conferenza stampa a Milanello, Stefano Pioli ha parlat così dell'impatto di Ibrahimovic e Kjaer: "Ibra ci ha migliorato in tante cose dal punto di vista di campo, ci ha dato soluzioni che non avevamo. Ibra è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi anche ai compagni. Dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo. Kjaer? Sta facendo molto bene, è stato un altro acquisto di gennaio che ci ha dato un apporto importante".