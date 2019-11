Pioli: "Ibra grande campione, ma adesso devo pensare solo al campo"

Oggi a Milanello, durante la sua conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così le voci su Ibrahimovic: "Ho già spiegato che penso sia un grande campione per l'importanza tecnica sul campo e per la professionalità che ha sempre dimostrato. Adesso per noi è importante il presente. Con la società c'è un confronto continuo, ma io devo pensare solo al campo. Siamo solo a novembre. Poi per quanto riguarda il mercato di gennaio, non mi tirerò indietro sui giudizi, ma più avanti".