Pioli: "Inter squadra completa, ma abbiamo le qualità per fare bene nel derby"

Stefano Pioli, presente a Coverciano per la consegna della "Panchina d'Oro", ha parlato così dell'Inter ai microfoni di Sky: "L’Inter è una squadra solida e compatta, forte in tutti i reparti e ha avuto risultati incredibili in campionato. Dobbiamo prepararci bene perché l’Inter è una squadra completa. Queste sono partite che non contano tantissimo i valori dimostrati fino a questo momento e non contano neanche i punti di distanza che abbiamo in classifica. Credo che la squadra abbia le qualità per fare bene nel derby".