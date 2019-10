Pioli: "Io e Giampaolo siamo allenatori diversi. Devo essere bravo a far arrivare il prima possibile le mie idee alla squadra"

In merito al lavoro di Marco Giampaolo, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa: "Giampaolo è un bravo allenatore, ma è diverso da me. Io dovrò essere bravo a far arrivare il prima possibile alla squadra le mie idee. Partiamo da un buon livello, ci sono ragazzi di valore, Marco ha lavorato bene e questo è importante. Vorrei far giocare un calcio che i ragazzi abbiamo il piacere di giocare. Io devo aiutarli a farlo".