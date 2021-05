Pioli: "L’unico rimpianto è l’eliminazione con lo United. Scudetto? Un passo alla volta"

In merito al futuro del Milan, Stefano Pioli ha spiegato a Repubblica: "Il Milan deve tornare sul tetto d'Europa. L’unico rimpianto è l’eliminazione con lo United: il gol annullato a Kessié a Manchester e il ritorno senza Ibra, Rebic e Leao. Si dice che le italiane non abbiano ritmo e intensità, ma noi in Europa non siamo mai andati in difficoltà. Però da qui a pensare di potersela giocare con Chelsea, Bayern, City, c’è un percorso di crescita, fatto di anni in Champions. Se il tetto d’Italia è più vicino? Un passo per volta. L’Inter ci ha messo anni e investimenti, la Juventus sarà di nuovo tra le favorite. Noi non dobbiamo perdere determinazione ed entusiasmo".