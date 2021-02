Pioli: "La classifica parziale non ci interessa. Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Crotone, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui la lotta scudetto. Queste le sue parole: "Lo stimolo arriva da noi stessi, domani giochiamo una gara in casa, abbiamo vinto a Bologna e vogliamo proseguire la nostra corsa. La classifica parziale non ci interessa, vogliamo mettere in campo la prestazione migliore. Fino a ieri sera eravamo in testa alla classifica e ci vogliamo tornare. Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressioni, le gare diminuiranno da qui alla fine e io continuo a pensare che sia un privilegio avere questo tipo di pressione. Non siamo concentrati su questo ma sul giocare bene la partita contro il Crotone, mettere qualità e intensità in campo. Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare. Nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno tutte motivate, dobbiamo provare ad alzare il nostro livello"