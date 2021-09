Pioli: "La sfida contro l'Atletico Madrid è importante ma non decisiva per la qualificazione"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid. Ecco cosa ha detto Pioli a proposito della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League: “Domani non ci mancherà la voglia di fare la nostra partita. Torniamo davanti ai nostri tifosi. È una gara importante ma non decisiva. Vogliamo certamente togliere lo 0 dalla nostra classifica”.