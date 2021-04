Pioli: "Nessuno di noi pensa già alla Juve. Diffidati? Domani in campo la formazione migliore"

In merito alla partita contro la Juventus, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Nessuno di noi sta pensando alla Juve. Quella partita potrà diventare importante solo dopo il risultati di domani. Noi pensiamo solo a domani perchè vogliamo vincere. Domani non guarderò chi sono i diffidati, metterò in campo la formazione migliore".