Pioli: "Non so se il club abbia già deciso per il futuro. Dobbiamo continuare così poi chi dovrà prendere le decisioni, le prenderà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'avversario ma anche della squadra rossonera. Queste le sue parole sul suo futuro e quello della squadra: "Non so se il club ha già deciso, ma non è una mia preoccupazione. L'unica preoccupazione mia e dei miei giocatori è fare bene. A Milanello stiamo bene e abbiamo lavorato tanto fin da ottobre, non solo durante il lockdown. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Non c'è bisogno di fare dei patti, siamo professionisti e viviamo di passione per il nostro lavoro. Ognuno di noi ha ambizioni raggiungibili solo lavorando di squadra".