Pioli: "Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi, ma 3-4 squadre hanno investito più di noi"

Nel post partita di Inter-Milan, derby vinto dai rossoneri, Stefano Pioli ha parlato così delle possibilità scudetto per i rossoneri ai microfoni di Sky Sport: "A me piace pensare positivo, ma secondo me ci sono 3/4 squadre che hanno investito più di noi. Noi abbiamo investito ma a lungo termine. Dobbiamo essere ambiziosi. Il campionato sarà molto difficile, siamo sette squadre di altissimo livello, alla fine quattro saranno contente, noi speriamo di essere tra quelle quattro. Per lottare per lo scudetto devi alzare il livello di qualità dei giocatori, noi lo stiamo facendo ma non può bastare un solo anno. La società è stata brava, ha messo dentro dei campioni insieme a dei ragazzi di prospettivi".