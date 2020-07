Pioli: "Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere da Milan"

Ecco le parole di oggi in conferenza stampa di Stefano Pioli sulla classifica del Milan: "Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in classifica guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera. E' un lungo periodo ed è un segnale che la squadra sta dando anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all'altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa".