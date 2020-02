Pioli su Ibra: "Campione e giocatore unico. Dobbiamo mettere in campo il massimo"

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha parlato di vari argomenti, tra cui Zlatan Ibrahimovic: "Lui è diventato un campione ed un giocatore unico per il talento, per la sua ambizione, per la voglia di puntare sempre a sfide nuove, dobbiamo cercare di non farci prendere e mettere in campo il nostro massimo, soltanto con questa motivazione si possono ottenere cose importanti".