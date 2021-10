Pioli su Kessie: "Le sue prestazioni sono state giudicate più per la sua vicenda contrattuale"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato di Kessie. Queste le sue parole: “Le sue prestazioni sono state giudicate più per la sua vicenda contrattuale. So il valore di Franck, non ci deve confondere e non mi confonde. Fino ad oggi non aveva la condizione ottimale per ovvie ragioni, ma è un giocatore forte. Non ho 11-12 titolari ma ne ho tantissimi, c’è competitività”.