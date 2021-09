Pioli sugli infortunati: "Ibra, Giroud e Calabria e Kjaer stanno meglio, ma non so per sabato"

Srefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Milan-Venezia sugli infortunati: “Stasera dovrebbe essere andato tutto bene, non so per sabato chi recuperiamo. Sicuramente stanno andando meglio Ibrahimovic, Giroud e Calabria e Kjaer, ma non so per sabato, vedremo tra domani e venerdì chi recuperiamo”.