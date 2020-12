Pioli sugli infortunati: "Leao, Kjaer e Ibra out con la Sampdoria. Musacchio è vicino al rientro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan, Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole: "Kjaer, Leao e Ibra non saranno disponibili per domani. Kjaer è sereno ma è dispiaciuto. Ma ne approfitterà per rifiatare e per farsi trovare pronto il prima possibile. Musacchio? E' vicino al rientro. E' reduce da un brutto infortunio ma ha ancora bisogno di qualcosina ".