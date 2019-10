Ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha parlato così della prestazione dei terzini: "Abbiamo preso una ripartenza sul rigore con Theo un po' alto, ma non credo che abbiamo subito situazioni in inferiorità. I terzini devono giocare così, devono proporsi in avanti. Se loro avanzano, i centrocampisti devono coprirli. In campo bisogna parlare e aiutarsi".