Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui la nascita del coro 'Pioli is on fire'. Queste le sue parole: “E’ una cosa nata spontaneamente. Siamo un gruppo giovane, che si impegna tanto, che dà il massimo e che trova in queste situazioni molta positività. Mi auguro che possa durare a lungo”.