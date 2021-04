Pioli sul pari contro la Samp: "Alcune cose non hanno funzionato, ma conta solo la partita di domani"

Stefano Pioli, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la prestazione deludente contro la Sampdoria: "Alcune cose non hanno funzionato sabato scorso, ma non possiamo pensare solo a quello che non siamo riusciti a fare, ma conta la gara di domani. Se siamo bravi a mantenere la media punti tenuta fino ad ora possiamo chiudere a 80 punti. Domani sappiamo quanto sia complicato".