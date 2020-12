Pioli sulla conferma dopo Sassuolo: "Gazidis mi aveva chiamato la sera prima della gara. Non lo sapeva né la squadra né lo staff"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui quella relativa alla sua conferma dopo la vittoria con il Sassuolo. Questo il racconto di quella serata: “Quando Ivan mi ha comunicato la scelta, appena prima della trasferta di Sassuolo, simpaticamente mi disse: “Non mi avevi creduto quando ho detto davanti alla squadra che vi giocavate la conferma e che sarebbero state le vostre prestazioni a determinare il vostro futuro”. Io gli dissi che ci credevo ed era per quello che ho lavorato a testa bassa. Mi ha chiamato e mi ha detto che la proprietà aveva deciso di lavorare insieme. È stato la sera prima di Sassuolo. Ci ho pensato un attimo (ride ndr) e poi gli ho detto che mi stava bene. La squadra non lo sapeva e non lo sapeva nemmeno il mio staff”.