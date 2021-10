Pioli sulla lotta scudetto: "Milan superiore? Non lo so, ci sono squadre fortissime. L'importante è crederci sempre"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui la lotta scudetto. Queste le sue parole: "Superiore non lo so, ci sono squadre fortissime. L'Inter è la favorita, il Napoli è fortissimo e non credo che la Juve sia fuori dai giochi. L'anno scorso negli scontri diretti sapevamo di dover fare qualcosa di eccezionale, non dico un miracolo ma... Quest'anno invece siamo più consapevoli di essere una squadra forte che se la può giocare con la nostra mentalità, siamo convinti di poter vincere. L'importante è crederci sempre".