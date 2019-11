Pioli sulle parole di Calhanoglu e Piatek: "Non volevano dire che Milan è un punto di passaggio"

In conferenza stampa prima del Napoli, Stefano Pioli ha commentato così le parole di Calhanoglu e Piatek: "Non credo che i ragazzi intendessero dire che il Milan è un punto di passaggio e non di arrivo. Sono ragazzi molto attaccati, molto dentro. Non credo che abbiamo problemi di giocatori che non stiano bene al Milan. Per dimostrarlo, però, dobbiamo dimostrarlo sul campo".