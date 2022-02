Pioli: "Un singolo non decide le sorti di una squadra. Conta la mentalità"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così a MilanTV nel pre Milan-Lazio di Coppa Italia sulla squadra: “Io continuo a pensare, e non cambierò mai idea, che non è un singolo giocatore che può decidere le sorti di una squadra. Magari può decidere una partita singola, ma alla lunga sono le motivazioni, i concetti, i principi e la voglia di sacrificarsi tutti per ottenere un obiettivo importante che poi alla fine fa la differenza. Giroud deve continuare così ma soprattutto la squadra deve continuare a crederci, deve continuare a giocare un calcio propositivo e molto intenso perché fa parte del nostro modo di stare in campo. I singoli aiutano ad aumentare il livello della squadra, giocare con coraggio fa parte del nostro modo di giocare, ci prendiamo anche dei rischi, a volte possiamo anche subire, ma questa deve essere la mentalità che ci deve accompagnare. Dobbiamo giocare con impeto, con la voglia di stare dentro la partita e credendo nelle nostre qualità”.