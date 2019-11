Pioli: "Vi spiego il cambio Paquetà-Leao"

Ai microfoni di Milan TV dopo il match contro la Lazio, Stefano Pioli ha spiegato così il cambio Paquetà-Leao: "Volevo due attaccanti che mettessero in difficoltà i loro difensori. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma abbiamo sofferto un po'. Paquetà l'ho visto un po' stanco. Leao aveva le caratteristiche per mettere in difficoltà la Lazio, ma purtroppo non l'ha fatto, deve fare di più. Deve dare un apporto superiore. Tutta la squadra ha messo in campo grande generosità. Ci stiamo avvicinando ad un livello alto, possiamo competere anche con le più forte. Dobbiamo lavorare con fiducia. Ci stiamo avvicinando, ma non è ancora sufficiente. Un giocatore non deve mai subire un'esclusione, io faccio le scelte migliori per la partita che dobbiamo giocare".