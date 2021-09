Porto-Liverpool, Coincecao: "Partita vergognosa, la Juniores avrebbe fatto meglio"

Sergio Coincecao, tecnico del Porto, si è così espresso dopo il match contro il Liverpool: "Partita vergognosa dei mei. La squadra Juniores oggi avrebbe fatto meglio. Forse non sono riuscito a far passare il messaggio che volevo alla squadra visto come siamo scesi in campo. È vergognoso. Se offriamo questo spettacolo dobbiamo chiederci se i calciatori sono pronti a sopportare questo allenatore".