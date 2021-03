Prandelli in conferenza: "Il Milan ha un'identità ben precisa. Ho grande rispetto sia per la squadra che per Pioli"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Cesare Prandelli ha parlato degli avversari, della sua squadra e di alcuni singoli rossoneri. Questi alcuni estratti da TMW con domande e risposte.

Che squadra arriverà domani al Franchi?

"Il Milan è una squadra che ha consolidato in questi mesi un gioco e una identità ben precisa, ma noi ci siamo".

L'eliminazione dall'Europa del Milan può condizionare la gara?

"Sicuramente saranno arrabbiati, ho grande rispetto per la squadra e per l'allenatore. Se loro sono delusi, noi siamo altrettanto arrabbiati per come si sta evolvendo questo campionato: mi auguro di poter rimanere in partita fino alla fine. Mi auguro di rimanere in gara fino alle fine".

Come sta fisicamente la squadra?

"Bene, abbiamo lavorato alzando l'intensità degli allenamenti e tutti hanno risposto bene. Ieri Biraghi ha recuperato, vediamo se ripete lo stesso tipo di allenamento e credo sia disponibile. Amrabat ha avuto un problema alla schiena, un po' più delicato, e dopo l'allenamento di oggi, in gruppo, si deciderà".

C'è il rischio di rilassarsi dopo una sfida come quella di Benevento?

"Sarebbe un peccato non ripetere la prestazione, da un punto di vista dell'intensità e dell'ordine. Non penso ci sia un abbassamento di tensione, domani ci sarà da soffrire ma bisogna farlo ordinati e non prendere contropiede senza equilibrio. Dobbiamo dare fastidio al Milan quando abbiamo la palla".

bra a 40 anni è il giocatore più decisivo della Serie A?

"Sulle qualità tecniche parla la sua carriera. Penso sia un esempio unico dove un giocatore arriva con la mentalità di sovvertire una situazione: questo ha fatto e questo vuol dire essere leader. Anche se hai dei giocatori di grande qualità non è facile determinare in quel ruolo".