Pres. Hammarby: "Felici che Ibra sia venuto a vederci, significa molto per noi"

Al termine della sfida contro l'Ostersund, Richard von Yxkull, presidente dell'Hammarby, ha commentato così a Fotbollskanalen la presenza sugli spalti di Zlatan Ibrahimovic: "Era nello spogliatoio dopo la partita e si è congratulato con i ragazzi. Gli ho parlato da solo dopo la partita. È ovviamente molto bello che Zlatan abbia preso del tempo per venire a vedere il nostro debutto in campionato . Significa molto per noi".