PSV, il tecnico Faber su Rodriguez: "Darà serenità alla squadra"

Ernest Faber, tecnico del PSV, ha parlato così in conferenza stampa di Ricardo Rodriguez: "Ricardo è sempre calmo quando ha la palla e cerca l'opzione migliore. Dà serenità alla squadra. Ieri si è allenato per la prima volta con la squadra. Non è ancora al 100%, ma è molto a suo ago col pallone e dà tranquillità ai 4 dietro. In allenamento si vede che gli piace mantenere il possesso e aiutare a costruire il gioco. Per ora dobbiamo cercare di tenerlo in forma. I suoi primi minuti sono stati eccellenti".