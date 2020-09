Puel (allenatore Saint-Etienne): "Fofana resterà qui con noi. Deve ancora crescere"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro lo Strasburgo, l'allenatore del Saint-Etienne Claude Puel ha chiuso la porta ad un possibile trasferimento di Wesley Fofana. Il difensore francese era stato accostato al Milan. Queste le sue parole: "Sta imparando, ha ancora bisogno di tempo per maturare. Ha fatto sicuramente molti progressi, ma la strada è lunga. Ora è nel club giusto per continuare il suo percorso in totale tranquillità. Ha 19 anni e solo 17 partite in massima divisione sulle spalle. [...] Resterà qui per continuare il suo cammino"