Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ivo Pulga ha parlato di Tonali al Milan. Queste le sue parole: "Tonali? Cellino ha ricevuto l'offerta migliore dal Milan, altrimenti sarebbe andato altrove. Per il Brescia è una grande operazione considerato che il giocatore è cresciuto nel settore giovanile, per Cellino è stato come fare bingo"