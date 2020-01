R. Gentile sul Milan: "Cambio di modulo? Dipende dall'arrivo di Ibra e dal rendimento negativo di alcuni rossoneri"

Riccardo Gentile, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il possibile cambio di modulo del Milan: "E' arrivato un giocatore come Ibrahimovic che deve essere messo in condizioni per essere utile al Milan. Credo che il cambio di modulo dipenda anche dal rendimento deludente di alcuni giocatori. A Cagliari secondo me vedremo in campo anche interpreti diversi, non solo un nuovo modulo".