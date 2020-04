Ramirez: "Se ripartiamo, ai calciatori nessun privilegio. Neanche un tampone in più"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della ripresa al Coronavirus. Queste le sue parole: “Tutti vogliamo ripartire. Tutti quelli che lavorano, non soltanto gli sportivi. Ma se noi calciatori ripartiamo non dobbiamo avere nessun privilegio. Nessun tampone in più, se questo volesse dire toglierlo a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Lo toglieremmo a un nostro tifoso, a una mamma, a un papà. Tutte persone che tifano per noi e che noi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia. Quindi bisogna trovare una soluzione giusta, ripartire, ma con buon senso. La salute viene prima di tutto, anche dei soldi”.