Rebic: "All'Eintracht sono cambiato molto"

L'approdo in Bundesliga è stato un bene per Rebic, reduce da un'esperienza negativa in Italia: "Sono cambiato molto con il mio arrivo all’Eintracht Francoforte - ha dichiaratoa i canali social del club - grazie a una delle persone più importanti della mia vita calcistica, Niko Kovac, il mio ex allenatore. Io e lui abbiamo sempre parlato molto, mi è stato d’aiuto anche nella mia vita privata, sul campo, per la mia carriera... Dopo i Mondiali sono cambiate molte cose, perché adesso tutti sanno di cosa è capace la Croazia e la gente mi ferma per strada e mi riconosce".