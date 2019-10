Reina a Sky: "Dobbiamo sempre dare il 100%"

Pepe Reina, esperto portiere del Milan, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo: "Si può vincere, si può pareggiare e si può perdere. Quello che non ci deve mancare mai è l'anima, il cuore, mettere grinta per 90 minuti e così alla fine della partita ti senti vuoto, che hai lasciato l'anima. Quella è l'unica cosa che non ci possiamo mai recriminare. dobbiamo poterci guardare negli occhi e dire: "Ragazzi abbiamo fatto tutto il possibile, siamo in pace con noi stessi". Quella è l'unica cosa che quando metti il 100% non ti si può recriminare. Poi ovviamente nel mondo del calcio per la gente i risultati contano parecchio, però per noi la base fondamentale deve essere svuotarci dentro al campo".