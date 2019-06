Reina: "Sarri-Juventus? Sono ipotesi, non posso commentare ma a Napoli non sarebbero felici"

Pepe Reina, intervistato da Calciomercato.it, ha parlato di Ancelotti e Sarri.

Su Sarri vicino alla Juventus: “Al momento sono ipotesi, non posso commentare: me lo dovresti chiedere se e quando firmerà con i bianconeri. Ovviamente a Napoli non ne sarebbero felici, qualsiasi calciatore o allenatore che passa alla Juventus dopo aver vestito l’azzurro non viene visto bene, ma tutto questo fa parte del calcio. Immagino che sarebbe una grande opportunità per il mister e se deciderà di lavorare per la Vecchia Signora bisognerà rispettare la sua scelta”.

Sulla stagione di Ancelotti al Napoli: “Credo che abbiano fatto una buona stagione: era complessa, con molte incognite, ma Ancelotti ha svolto un ottimo lavoro. Non sono riusciti a lottare per il titolo ma si sono assicurati un posto in Champions, che era un obiettivo importante. Cresceranno: era un anno di rodaggio, ma dal prossimo si esigerà ancora di più”.