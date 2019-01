Riccio a MTV: "Dovevamo toglierci le scorie della Supercoppa. Gigio? Ci ha tenuto in partita, fenomenale"

Gigi Riccio, allenatore in seconda del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post partita: "Pesano moltissimo questi 3 punti, come sempre quando vinci su un campo difficile come questo. Ci dà tanta fiducia, abbiamo speso tantissimo nelle precedenti partite. Abbiamo faticato nella prima parte del primo tempo sia per questo, che anche per il terreno non in condizioni perfette. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo creato i presupposti per fare gol. Borini? Meritava il gol, così come meritano soddisfazione e gratificazione anche tutti gli altri. Lo ha dimostrato Zapata, così come Abate, anche quando gioca fuori ruolo come oggi. Paquetà? Ha grandissimi margini di miglioramento. E' un giocatore prettamente tecnico, ma ha grande fisicità, è forte di testa, ha corsa, raddoppia in fase difensiva. Nel primo tempo ha sofferto lui come tutti. C'erano un po' di scorie e Gigio ci ha tenuto in partita. Critiche eccessive su Donnarumma? Se non ci sono errori non c'è crescita. E' un giocatore fenomenale. E' normale che qualche volta venga criticato per qualche errore, ma sono molti più i punti che ci ha fatto guadagnare, come oggi. Il nostro obiettivo, anche se resta difficilissimo, è la Champions, ci sono tante squadre che lottano per questo. Emozione prima vittoria da allenatore? Fa parte del gioco. Ci auguriamo che siano sempre meno le squalifiche, perchè è sempre meglio averlo in panchina".