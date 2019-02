RMC SPORT - Donadoni: "Atalanta-Milan spareggio Champions. Rossoneri più tecnici, ma Gasperini..."

L’ex tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Atalanta-Milan. Cosa ne pensi?

"Un bello spareggio Champions. Il cuore batte in egual misura: l’Atalanta mi ha aiutato a diventare il calciatore che sono stato, ne sono riconoscente. Favorita per la lotta Champions? Non la vedo. In termini tecnici il Milan può avere qualcosa in più, ma l’Atalanta ha raggiunto una quadratura incredibile. Non teme nessun tipo di avversario e questo è un grande obiettivo che è riuscito a raggiungere grazie a Gasperini".