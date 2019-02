RMC SPORT - Marino: "Piatek? Affare giusto per Genoa, Milan e attaccante"

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo anche del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato di tante tematiche legate al nostro calcio. Queste le dichiarazioni sul Milan.

Piatek-Milan, se lo aspettava? E il Genoa si è mosso bene per rimpiazzarlo?

"Il Genoa non poteva dire di no a 40 milioni di euro, sarebbe stata una follia. Il Genoa ha fatto bene e ha reinvestito nel modo giusto i soldi incassati. Il calcio ci insegna che è molto difficile tenere certi giocatori specie in una squadra medio piccola come il Genoa di oggi. Preziosi con l'aiuto di Perinetti hanno chiuso l'operazione. Dall'altra parte ha fatto bene il Milan".