RMC SPORT - Massaro: "Giusto che il Milan sia presente alla messa per Astori"

Daniele Massaro, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine della messa di suffragio per Davide Astori: "Anche se non l'ho conosciuto personalmente, ne ho sentito parlare molto, anche da Franco Baresi, che l'ha conosciuto ai tempi delle giovanili. Così come tutti i ragazzi che hanno giocato con lui, come Antonelli, che fino all'anno scorso era al Milan. Io l'ho visto solo giocare e potevo apprezzare da spettatore quello che faceva e che rappresentava per la squadra e per la città di Firenze. La mia presenza? Leonardo e Maldini non potevano presenziare, Baresi aveva un altro impegno e mi sembrava giusto che il Milan partecipasse a questa messa. Il sorriso è quello che emergeva, in campo così come anche nelle foto di quotidianità con la famiglia presenti sui social. Non bisogna lasciare niente al caso, oggi si hanno tutti i mezzi perchè queste cose non accadano. Bisogna essere ancora più severi per quanto riguarda i controlli".