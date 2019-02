RMC SPORT - Ordine a MN: "Grande crescita di Gattuso. Paquetà? E' una rivelazione, potrebbe segnare di più"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato:

Su Gattuso: "La società gli ha dato fiducia e questo è fondamentale. Dopo le belle parole di Gazidis alla fine di Milan-Spal credo che sia scattato qualcosa. Va detto poi che Gattuso e il suo staff sono cresciuti parecchio. Il Rino dell'esordio a Benevento e quello di questo momento sono completamente diversi".

Su Paquetà: "E' una rivelazione per chi non lo conosceva come me. Siamo di fronte ad un brasiliano atipico, in quanto è anche molto fisico oltre ad avere una grande tecnica. Lui è molto motivato, ha grande voglia di fare ed è andato a coprire un ruolo importante nel Milan. Secondo me potrebbe fare qualche gol in più, ha le qualità per farli".