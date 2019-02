RMC SPORT - Ordine a MN: "L'ottima gestione del gruppo è uno dei meriti di Gattuso. A Bergamo sarà molto dura"

Queste le parole rilasciate da Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulla lotta Champions: "La rottura tra Icardi e l'Inter potrebbe avere conseguenze nell'immediato, soprattutto se lui dovesse uscire dalla squadra nerazzurro. Credo sia importante sottolineare quanto sia importante la costruzione di un gruppo che non abbia problemi di questo tipo. Al di là dell'aspetto tecnico, credo che l'ottima gestione del gruppo sia uno dei meriti di Gattuso".

Su Atalanta-Milan: "Sarà molto dura, l'Atalanta ha il vento in poppa ed è in grande condizione fisica. Il Milan si deve preparare ad un ritmo alto e rispondere con il gioco. Per come si difende l'Atalanta, con una retroguardia a tre, i due esterni d'attacco del Milan devono farsi il mazzo sabato sera".

Sulle possibili analogie tra il caso Icardi e quello Donnarumma: "L'analogia più significativa è quella tra Wanda Nara e Raiola. Il caso Donnarumma è stato superato grazie ad alcuni aspetti che al momento all'Inter non ci sono: innanzitutto l'allenatore che invece di smussare la situazione peggiora la situazione, e inoltre lo spogliatoio rossonero è diverso da quello interista".