RMC SPORT - Pazienza: "Se l'Inter sbaglia con l'Eintracht avrà strascichi nel derby"

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, su RMC Sport 'Live Show' ha parlato dell'impegno europeo dell'Inter in ottica derby con il Milan.

Per l'Inter quanto è difficile non pensare al derby di domenica?

"Conosco bene Spalletti, non permetterà ai suoi giocatori di avere delle leggere distrazioni. Se l'Inter affronterà male la partita di domani, si porterà degli strascichi anche domenica: andrebbe così a complicare e danneggiare due partite".