RMC SPORT - Sansonetti a MN: "Mirabelli ha fatto anche cose buone come scegliere Gattuso. Grande mercato di Leonardo a gennaio"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Piero Sansonetti, noto giornalista e grande tifoso milanista, ha commentato così le parole degli ultimi giorni di Galliani e Mirabelli: "Galliani può aver fatto degli errori, ma con lui ad il Milan ha vinto tutto. Difficile criticare uno come lui. Mirabelli non è comunque il male assoluto, ha commesso degli errori, ma ha fatto anche cose buone, come scegliere Gattuso e ringiovanire la squadra. La scelta di Rino è stata molto intelligente, in molti pensavano che non fosse all'altezza e invece lo è. A gennaio, Leonardo ne ha indovinate parecchie, così come in estate con Bakayoko per esempio".