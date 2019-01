RMC SPORT - Secco: "Higuain non è un mago, non può fare tutto da solo al Milan"

L'intervento di Alessio Secco, ex ds della Juventus, nel 'Live Show' di RMC Sport:

Sulla stagione e le difficoltà del Milan:

"Questa stagione è di transizione, non è troppo giusto avere delle aspettative molto alte, serve pazienza. Gli ultimi mesi sono stati complicati e sono andate via tante energia. Ora il Milan ha un assetto societario serio e stabile, Gazidis è un dirigente super navigato e molto capace. Le cose vanno fatte per gradi. Il Milan ha completato la sua ristrutturazione e ha intrapreso la strada giusta".

Sul possibile scambio Morata-Higuain:

"Li metto sullo stesso livello. Higuian è reduce da settimane difficili, ma tutto il Milan sta vivendo una stagione complicata: non si può pensare che una sola persona possa risolvere tutto con una magia. Non avrei molti dubbi su di lui, come non li ho su Morata, ma non so quali risultati possa portare questo scambio".