Rocchi: "Il Var è uno strumento favoloso se l'arbitro lavora bene, in maniera lineare, coerente e convincente"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato del Var. Queste le sue parole: “Quel che ci siamo detti con i ragazzi è che dobbiamo riportare l'arbitro al centro del progetto. Il Var è uno strumento favoloso se l'arbitro lavora bene, in maniera lineare, coerente e convincente. A quel punto la tecnologia può correggere molto meglio quel che accade in campo. Sennò la tecnologia può diventare un nemico. Il Var non lo stanno usando tutti, abbiamo scelto un gruppo ristretto, mentre in campo stiamo inserendo giovani a cui è giusto dare delle chance. Stare davanti a un monitor è più complesso, sei schiavo delle immagini e quelle devi valutare. In campo l'arbitro vive di istintività. Per questo si va verso la direzione corretta di avere due figure separate in futuro”.